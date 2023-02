"Io volevo spostare il polo fieristico I miei successori avevano altri piani"

Sono trascorsi quasi vent’anni da quando Lanfranco Fradici ha ceduto il testimone di sindaco ad Angelo Giovannetti per poi vederlo passare ad Alessio Mammi fino ad arrivare ai giorni nostri, nelle mani di Matteo Nasciuti. Un sindaco, Fradici che, per il ruolo che ha ricoperto con così tanta passione e dedizione, è tutt’ora un indiscusso punto di riferimento nella sfera politica e amministrativa non solo locale. Ed è proprio Lanfranco Fradici ad aprire, con questa intervista, una serie di appuntamenti che il Carlino ha intenzione di aprire con gli ex sindaci del comune di Scandiano. Quali sono stati - gli chiediamo - gli interventi che hanno meglio rappresentato la sua gestione da sindaco nel periodo 1992 2004? "Gli interventi importanti sono stati tanti e sono visibili da tutti. Ma io ritengo che ciò che più mi ha rappresentato e su cui ho profuso più attenzione e tempo in quei circa 12 anni di mandato, è stato il contributo di accelerazione che la mia amministrazione ha dato nella trasformazione di Scandiano, da importante paese di provincia a "città", non solo dal punto di vista giuridico- istituzionale, ma strutturale, economico, sociale e culturale, senza perdere, anzi utilizzandola, la copiosa e fondamentale comunità...