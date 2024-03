Iodio, fondamentale in gravidanza e allattamento

Iodio. Ma cosa è questo minerale senza il quale il nostro cervello non si sviluppa in maniera adeguata durante la gravidanza e anche dopo la nascita lasciando gravi deficit intellettivi. Venne scoperto nel lontanissimo 1811 da un chimico francese Bernard Courtois e poi con l’evoluzione della scienza si comprese quanto fosse fondamentale per il genere umano. Importantissimo per lo sviluppo cerebrale del bambino è una maggior assunzione di questa sostanza durante la gravidanza e l’allattamento. C’è da dire che attualmente il sale iodato contribuisce notevolmente a diminuirne le carenze in tutte le fasi della vita. È la ghiandola tiroide che fa la parte del leone nell’accumulo e nell’utilizzo dello iodio in quanto lo impiega per costruire gli ormoni necessari per la crescita del sistema nervoso e per il metabolismo corporeo. Ma quali sono gli alimenti più ricchi di iodio? I più generosi sono i pesci marini, i molluschi, i crostacei, i gamberi, i gamberetti, i prodotti caseari, le uova, il latte e in minor misura la frutta e la verdura. Tantissimi Paesi del mondo hanno deciso di arricchire il sale da cucina con lo iodio limitando così i gravi problemi fisici legati ad una sua possibile carenza. I cibi ricchi di iodio, assieme al sale iodato, possono fornire al nostro organismo la dose sufficiente di questa sostanza. La regola sarà poco sale, ma iodato.

William Giglioli

(medico specialista in Scienza della Alimentazione)