Ipotesi incidente d’auto all’origine della fuga di gas a Caprara

Ci sarebbe un urto accidentale di un veicolo contro la parete esterna di una abitazione, dietro la copiosa fuoriuscita di gas che si è verificata nelle prime ore di ieri mattina in centro a Caprara di Campegine, in un tratto di via Fermi: è stato necessario chiudere il traffico e provvedere all’evacuazione di alcune abitazioni per motivi precauzionali. È accaduto verso le 7, quando ci si è accorti della fuoriuscita di gas da una tubatura. Sul posto i vigili del fuoco di Sant’Ilario, che hanno messo l’area in sicurezza, transennato la zona e fatto allontanare i presenti in casa e i vicini. Solo un paio d’ore dopo, quando i tecnici di Ireti hanno risolto il problema, i cittadini sono rientrati nelle loro abitazioni.