"Ipotesi Pronto soccorso a 24 ore. Impossibile: manca il personale"

"Il Pronto soccorso del Franchini non si può portare a 24 ore perché non si trova il personale. L’apertura del Cau oggi è l’unica soluzione". Lo ha affermato l’assessore regionale alla sanità Raffaele Donini, giovedì sera a Monticelli (Pr) all’incontro organizzato dai circoli Pd della Val D’Enza. Nella stessa giornata si è svolta la Conferenza territoriale socio-sanitaria (Ctss), in cui l’Ausl ha assicurato al sindaco Fausto Torelli che il Cau (Centro assistenza urgenza, solo per codici bianchi e verdi) aprirà tra fine ottobre-inizio novembre. Donini ha confermato l’avvenuto stanziamento di fondi governativi e regionali (circa 1,7 milioni) per la realizzazione dell’Ospedale di comunità (Osco) con 20 posti letto nel Franchini: "Il progetto sarà attuato appena arriveranno i fondi". Rispetto alla mancanza di personale per il Ps, Donini dice: "Abbiamo indetto vari concorsi per assumere medici interventisti specializzati, ma sono andati quasi tutti deserti. E dal primo gennaio non si possono più assumere medici a gettone: abbiamo le mani legate". I Cau già aperti nel reggiano, commenta Torelli, raccolgono "un grado di soddisfacimento degli utenti di oltre il 90%. E solo il 4,5% delle persone è stato indirizzato a ulteriori approfondimenti specialistici, ciò significa che molte delle patologie presentate hanno subito trovato una risposta adeguata". Per i codici rossi c’è sempre il 118 nelle diurne e notturne. Ma le sollecitazioni per riportare l’automedica da Traversetolo a Montecchio e le petizioni per riaprire h24 non si fermano: quella sulla piattaforma "change.org" ieri alle 18 aveva raccolto 38mila 200 firme. La lista civica "Viviamo Montecchio", che candida a sindaco Filippo Borghi e a suo vice Luigi Rocca, poi, nelle scorse ore scriveva: "Sono gli stessi operatori a denunciare dal maggio 2023 che il sistema è fortemente sotto pressione, questo perché alla riduzione d’orario del Pronto soccorso si è sommato il trasferimento dell’automedica". La lista "partecipò attivamente alla raccolta firme di FdI e il capogruppo Rocca già allora palesò le proprie perplessità". Rispetto alla mozione presentata nel settembre 2020, sul Punto Nascite, "confidavamo si sarebbe tornati a una riapertura di 24 ore. A impegnare la giunta comunale a farsi promotrice presso Regione, Ctss e Ausl della riapertura del Ps h24 fu l’emendamento proposto dalle consigliere di maggioranza Sonia Viviana Grisendi e Cinzia Turrini. La mozione, così emendata, fu approvata all’unanimità… Riconosciamo a Grisendi e Turrini, senza giri di parole, il merito di un emendamento assai lungimirante. Rinnoviamo gli auspici per la riapertura h24 del Ps".

