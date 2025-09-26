Ipotesi tranvia, il Comitato esulta

La bottiglia tenuta per anni in cantina per il brindisi è finalmente pronta per essere stappata: il Comitato per la Mobilità Sostenibile Reggio-Ciano esprime grande soddisfazione per la decisione assunta da Regione, Comune di Reggio e Comuni della Val d’Enza di avviare lo studio di fattibilità per la trasformazione della ferrovia in tranvia. Il gruppo, forte della propria specifica esperienza e della sua apoliticità, chiede inoltre di essere coinvolto nel tavolo di lavoro.

"Questo passo rappresenta un importantissimo riconoscimento riguardo le esigenze dei pendolari e i disagi per la circolazione stradale che da anni abbiamo evidenziato", sottolineano i tenaci esponenti del gruppo che si batte da tempo per la conversione della strada ferrata. E aggiungono: "Dimostra che le osservazioni raccolte dai cittadini sul territorio erano fondate". Per anni, l’idea di sostituire la storica linea ferroviaria con una moderna tranvia era rimasto un sogno sostenuto con insistenza dal Comitato e dagli esperti del settore. Una tranvia prometterebbe numerosi vantaggi: salite e discese più rapide e, elemento cruciale per gli automobilisti, una netta riduzione dei tempi di attesa ai passaggi a livello, un problema da tempo segnalato e che - dopo l’introduzione sui treni del sistema di sicurezza Scmt - rende la viabilità insostenibile in snodi come Bivio Barco.

Nonostante le reiterate sollecitazioni e la sostanziale adesione dei sindaci della Val d’Enza - a partire dall’assemblea pubblica con Fer e la Regione a Bibbiano nell’ottobre 2023 - finora questa ipotesi non si era concretizzata. In quell’occasione, Marcello Nizzoli e Paolo Monti del Comitato avevano presentato un dossier, proponendo anche di chiamare la tramvia "Matilde".

Il passo significativo è stato compiuto nei giorni scorsi in un incontro tra la Regione (rappresentata dall’assessora ai Trasporti Irene Priolo), la Provincia ed i Comuni di Reggio, Cavriago, Bibbiano, San Polo e Canossa. Il Comitato ora esprime un altro motivo di soddisfazione: "Avere indicato ai pubblici amministratori la soluzione che permette di salvaguardare quasi integralmente tutti gli investimenti fatti fino ad ora per la ferrovia, ma migliorando sostanzialmente sia il trasporto pubblico che la situazione viabilistica".

Il gruppo auspica di avere l’opportunità di essere coinvolto, "per mettere a disposizione la nostra esperienza in un’ottica di processo di partecipazione attiva della cittadinanza. Siamo convinti che la tranvia possa essere un importante strumento per migliorare la mobilità, rendendola più sicura, moderna e sostenibile, senza più ostacolare la viabilità".