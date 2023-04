Iran, libertà e diritti negati alle donne

Nonostante le limitazioni, le donne iraniane continuano ad opporsi coraggiosamente alle ingiuste e discriminatorie leggi del regime.

Il regime teocratico dell’Iran è rigido e oppressivo soprattutto nei confronti delle donne. Lo Stato è regolato da leggi antiche dettate dalla religione che, in un mondo globalizzato e in continuo cambiamento, sono diventate pesanti, soprattutto per la generazione Z. Ad esempio, durante la giornata internazionale della donna, cinque ragazze di Ekbatan, Teheran, si sono filmate mentre ballavano in strada a capo scoperto, infrangendo così due delle tante regole imposte dal regime.

Le ragazze sono attualmente ricercate dalle autorità e rischiano il carcere, ma non sono state le uniche a sfidare il regime. Tutto è iniziato con il caso della giovane Mahsa Amini, una ragazza curda di 22 anni, morta a causa delle percosse subite dalla polizia morale perché una ciocca dei suoi capelli fuoriusciva dal velo. Migliaia di ragazze iraniane sono scese in piazza a protestare nella sfida più audace alla Repubblica Islamica dalla sua fondazione. "Donna, vita, libertà" è diventato lo slogan delle donne, mentre bruciano i loro veli e si tagliano i capelli in segno di lotta contro le discriminazioni e le violenze subite. Violenze e discriminazioni che però purtroppo non accennano a diminuire come dimostrano i sospetti di misteriosi casi di avvelenamento, in corso da novembre nelle scuole femminili iraniane. Sostanze ignote che pare abbiano avvelenato nel giro di quattro mesi cinquemila ragazze e provocato due decessi.

Nonostante sembri chiaro che non si tratta di coincidenze, i canali ufficiali imputano i casi di avvelenamento a incidenti dovuti a insetticida scaduto o a carburante rilasciato da un’autocisterna. Recentemente le autorità hanno aperto un’indagine e hanno arrestato persone sospettate di aver utilizzato "sostanze innocue e maleodoranti" nei locali della scuola. Il Ministero dell’Interno ha parlato di possibili legami con organizzazioni terroristiche. L’agenzia di stampa americana The Media Line, ritiene invece che gli avvelenamenti siano stati compiuti dal governo, o con la sua complicità, per distrarre l’opinione pubblica dalle proteste nelle piazze contro il regime. Comunque siano andate le cose, resta purtroppo il fatto che molti genitori hanno smesso di mandare a scuola le proprie figlie per paura che siano intossicate, con la speranza che tutto questo finisca al più presto. Nonostante il regime opprima, tolga la libertà e sottometta le donne, loro continuano a combattere nella speranza di avere un futuro migliore in cui i loro diritti vengano rispettati, un futuro in cui le disuguaglianze siano eliminate. Essendo io una donna, questa è anche una mia speranza.

Sofia Viola III F,

Disegno di Sofia Viola