Iren approva il bilancio e stacca un dividendo di 0,11 euro ad azione

L’assemblea ordinaria degli azionisti di Iren ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022, la relazione sulla gestione e la proposta di destinazione dell’utile di esercizio pari a 258.687.824,16 euro, così come deliberato dal Cda il 23 marzo scorso, come segue: quanto a 12.934.391,21 euro pari al 5% dell’utile di esercizio, a riserva legale; quanto a 143.102.451,47 euro a dividendo agli azionisti, corrispondente a 0,11 euro per ciascuna delle 1.300.931.377 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale della società con la precisazione che le azioni proprie non beneficeranno del dividendo; il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 21 giugno; in un’apposita riserva di utili portati a nuovo, l’importo residuo pari ad almeno 102.650.981,48 euro. L’assemblea degli azionisti ha inoltre approvato la sezione prima della relazione sulla politica in materia di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti 2022.