Iren: boom dei ricavi (+75%) "È per il caro luce e gas" Azioni a 11 centesimi l’una

Nel 2022 i ricavi di Iren dal settore ’mercato’ sono aumentati del 75,7% passando a 5,3 miliardi dai tre dell’anno precedente. L’incremento "è riconducibile prevalentemente al forte incremento dei prezzi sia del gas che dell’energia elettrica e in minor misura alle maggiori quantità vendute di energia elettrica". È uno dei dati emersi dai risultati dell’anno scorso approvati oggi dal Consiglio di amministrazione del Gruppo.

L’utile netto attribuibile agli azionisti è pari a 226 milioni e risulta in contrazione del 25%, rispetto ai 303 del 2021, che aveva però potuto beneficiare di 32 milioni da proventi fiscali non ricorrenti e 9 da altre sopravvenienze. Si propone comunque un dividendo in crescita, come previsto dal piano industriale della multiutility: +10% dall’anno precedente, per un valore di equivalente cioè a 0,11 euro per azione. Verrà messo in pagamento a decorrere dal 21 giugno 2023. Gli investimenti hanno toccato quota 1,5 miliardi, in crescita del 56%: 898 milioni per quelli tecnici, 310 per operazioni di acquisizione o fusione, 277 infine per la riqualificazione energetica di edifici. Anche a causa di questi investimenti sale l’indebitamento finanziario netto, pari a 3,3 miliardi a fronte dei 2,9 miliardi al 31 dicembre del 2021 (+15,2%). In totale, nel 2022 Iren ha distribuito 3.687 GWh di energia elettrica, 1.124 milioni di metri cubi di gas e venduto 170 milioni di metri cubi di acqua. I rifiuti gestiti sono stati pari a circa 3.735 mila tonnellate.

Per il presidente di Iren, Luca Dal Fabbro, "i risultati evidenziano come, anche in un anno particolarmente complesso, Iren abbia dimostrato solidità finanziaria e visione industriale, agendo con grande capacità di resilienza e con forte senso di vicinanza ai territori in cui opera e ai loro cittadini". Il "difficile contesto geopolitico che ha caratterizzato il 2022 e generato forte criticità nel settore energetico e dei servizi è stato affrontato da Iren con responsabilità ed attenzione ai clienti e agli azionisti, rafforzando ulteriormente il ruolo di Iren quale partner affidabile nella transizione energetica e nella creazione di valore per il territorio e per le comunità", aggiunge Dal Fabbro. L’amministratore delegato Gianni Vittorio Armani ha gioito: "Gli investimenti record dell’anno appena concluso hanno confermato la validità della strada intrapresa con il precedente piano industriale. 1.530 persone sono entrate a far parte del gruppo, metà delle quali under 30, portando il totale dei dipendenti a 10.580"