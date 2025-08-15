Iren, ecco i manager delle controllate

Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
15 ago 2025
REDAZIONE REGGIO EMILIA
Il cda di Iren ha designato i candidati per i board delle società capofila di business. Il board di Iren Ambiente sarà formato da Enzo Lavolta (presidente), Eugenio Bertolini (ad) e Stefano Borotti. Il board di Iren Energia sarà formato da Cristina Battaglia (presidente), Giuseppe Bergesio (ad) e Claudio Guidetti. Il board di Iren Mercato sarà formato da Luigino Montarsolo (presidente), Gianluca Bufo (ad) e Giulio Prando. Il board di Ireti sarà formato da Giacomo Malmesi (presidente), Fabio Giuseppini (ad), Ettore Bompard e Lorenzo Anselmi.

