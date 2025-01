Iren, firmata la nuova convenzione: "Guasti segnalabili tramite app"

Il primo gennaio ha preso il via il nuovo progetto per il miglioramento dell’illuminazione pubblica nel comune Ventasso, dove i cittadini d’ora in poi possono contare su due nuovi strumenti per segnalare eventuali guasti o anomalie: numero verde e App Luce in Città. "Questo grazie alla concessione ventennale con Iren Smart Solutions – afferma il sindaco Enrico Ferretti – che ha assunto la gestione dei 4.100 punti luce del comune di Ventasso, portando a termine un progetto che vale 6 milioni di euro in 20 anni. Prevede anche la sostituzione degli impianti più obsoleti con moderni punti luce a led e l’installazione di centraline per regolare l’intensità dell’illuminazione anche nei borghi più remoti".

Il numero verde 800 913737 è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7; l’App Luce in Città consente invece di segnalare guasti scattando una foto o inserendo il codice del punto luce non funzionante. La geolocalizzazione automatica permette di individuare rapidamente l’area interessata. Lo stesso utente riceverà un feedback sull’attività svolta, con un ritorno puntuale sulla risoluzione del problema. Per maggiori informazioni, visitare il sito di Iren Smart Solutions o accedere al documento informativo disponibile sul sito istituzionale del comune di Ventasso.

Settimo Baisi