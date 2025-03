Iren Green Park, doppio evento. Dal viaggio dell’Alis New World fino alla musica dell’Elrow Town

Se la Rcf-Arena stenta, e tende a riproporre un po’ i soliti noti, Ligabue in testa, col massimo rispetto per la sua passata carriera artistica, la sorella minore, dipendente dalla medesima società di gestione "C.Volo", l’Iren Green Park si lancia verso l’estate con un paio di eventi, ovviamente parametrati alla location, di alto livello. Nella struttura prospiciente l’anfiteatro Rcf tra fine aprile e fine maggio andranno in scena due show di rilevanza nazionale.

Il primo in ordine di tempo, in calendario da mercoledì 30 aprile a domenica 4 maggio, è l’Alis New World, uno spettacolo per tutta la famiglia che ha fatto registrare il tutto esaurito nelle date italiane del tour invernale. Filo conduttore delle due ore di allestimento, la letteratura fantastica dell’800, partendo dal capolavoro senza tempo di Lewis Carroll: Alice nel paese delle meraviglie. Protagonisti sulla scena acrobati, giocolieri, aerialisti, equilibristi, comici, capaci di meravigliare con esibizioni ai limiti delle possibilità umane, tenendo il pubblico col fiato sospeso. Artisti provenienti dal celeberrimo Cirque du Soleil e dai migliori interpreti internazionali del "Le cirque top performers".

Gli spettacoli andranno in scena alle 21 mercoledì 30 aprile, Venerdì 2 maggio e sabato 3, giovedì 1 alle 17. Doppio spettacolo domenica 4: alle 17 e alle 21. Biglietti già in vendita sul sito dello show www.Alisticket.it e sul circuito ticketone.

Successivamente, il 24 maggio, sempre nella splendida cornice dell’Iren Green Park torna, dopo il grande successo dell’anno passato, Elrow Town, lo spettacolare festival a tema con 5 palchi, oltre 40 disc-jockey, performance teatrali, giochi, shows, collaborazioni speciali collettivi creativi, per 12 ore filate di intrattenimento a beneficio del pubblico che si preannuncia numeroso. Anche in ragione del fatto che, come dicono gli organizzatori, "Elrow Town non è un semplice festival di musica elettronica, ma un’esperienza immersiva che trasforma la festa in un grande spettacolo teatrale".

Nato dall’iconico brand Elrow, fondato in Spagna dalla famiglia Arnau, la kermesse ha rapidamente conquistato il pubblico internazionale grazie alla sua combinazione esplosiva di musica, scenografie surreali e interazione continua con i partecipanti. Emilia).

L’evento scatterà alle 12 di sabato 24 e si concluderà a mezzanotte, offrendo ore di pura euforia e performance straordinarie. Dettagliate informazioni per l’acquisto dei biglietti e per le caratteristiche dello show si possono trovare sul sito mondofestival.com. Così come in occasione dell’edizione 2024, c’è molta attesa per le esibizioni di Dj di fama mondiale, quali Carl Cox, Claptone, Fisher e Patrick Topping, con set che spazieranno dalla house- music alla techno, passando per sonorità più sperimentali. Elrow Town è poi noto per le sue animazioni e spettacoli itineranti. Artisti di strada, trampolieri, ballerini e attori trasformeranno ogni angolo del festival in un teatro a cielo aperto. L’auspicio dell’organizzazione è che i partecipanti a Elrow Town si immergano in una atmosfera di "energia contagiosa, spirito giocoso e un’irrefrenabile voglia di divertirsi senza freni".