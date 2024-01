"Iren ha abbandonato 13 lavoratori"

Un grido d’allarme arriva dalla Slc-Cgil Calabria, che punta il dito contro Iren: "A Rende in provincia di Cosenza, la Iren Spa affida un appalto di call center alla Tech&Com Sarl. Da giugno 2023 dopo aver pagato gli stipendi ai propri lavoratori con modalità e tempi a dir poco discutibili, decide di smettere di versare le spettanze, si arriva quindi dopo una serie di proteste alla chiusura della sede calabrese dell’azienda.

Quì entra in campo Iren che, dopo essersi accertata del pagamento delle spettanze ai lavoratori a loro direttamente riferibili, abbandona letteralmente i 13 lavoratori non attivando la procedura di clausola sociale prevista dalla legge 11/2016, causando la perdita del lavoro a tempo indeterminato per i 13 lavoratori. Quindi un colosso da oltre 270 milioni di euro di fatturato e con partecipazioni pubbliche da parte dei comuni di Genova, Torino, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, La Spezia e molti altri ancora, contribuisce fattivamente a generare una crisi occupazionale. La Slc-Cgil Calabria, tramite il suo segretario generale Alberto Ligato, ha già interessato il Ministero, la Regione Calabria, il Prefetto di Cosenza, l’Itl nonché tutti i sindaci dei comuni che detengono quote societarie della Iren Spa affinché si provi a mettere un freno a queste logiche speculative".