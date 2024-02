Iren-Mekorot fa ancora discutere: "Tanti punti rimangono oscuri. Vengano resi pubblici gli accordi"

Se la scadenza del protocollo, non rinnovato, fra Iren e Mekorot (la compagnia idrica israeliana) annunciata dal sindaco Luca Vecchi ha ricompattato il centrosinistra, per le opposizioni la vicenda non è affatto chiusa. Il M5s – o quantomeno i dissidenti come i consiglieri comunali e provinciali Paola Soragni e Marco Signori che in caso di entrata in coalizione col Pd, potrebbero lasciare il gruppo pentastellato – porterà la questione in Sala del Tricolore e nel consesso di Palazzo Allende. "Restano vari punti oscuri su tutta la vicenda – tuonano i due grillini – Chiediamo a Iren di rispondere degli accordi secretati, e di riferire se Mekorot abbia rispettato il codice etico della prima. Infatti nel corso degli anni, sia prima che dopo la firma dell’accordo tra Iren e Mekorot, le Nazioni Unite e un numero sempre maggiore di organizzazioni umanitarie e per la protezione dei diritti umani, italiane e internazionali, hanno documentato le problematiche politiche operate da Israele e Mekorot nei confronti della popolazione palestinese, mettendo in evidenza violazioni dei diritti umani, inclusi quelli di accesso all’acqua".

Intanto anche Potere al Popolo rivendica la vittoria del patto saltato: "Seppur commentata come una normale ’scadenza di contratto‘, è evidente che è il risultato delle pluriennali campagne di boicottaggio contro le aziende che investono nei territori occupati da Israele. Oggi molte aziende cominciano a capitolare sotto la pressione di chi protesta, come la Puma che non sarà più sponsor della nazionale israeliana e di Zara, che ha ritirato l’orrendo spot che ‘normalizzava’ i morti di Gaza. Anche Iren non è stata immune e punto ha preferito, seppur senza nessuna dichiarazione, interrompere ogni relazione. Ma non possiamo non ricordare che anche che il sindaco Vecchi, è lo stesso che fino a ieri ha sempre difeso il punto di vista di Iren".

Le reazioni però vanno oltre i confini del capoluogo. "Pur accogliendo con soddisfazione quanto dichiarato dal sindaco di Reggio sulla scadenza dell’accordo in questione – dicono da Bagnolo Viva, gruppo di maggioranza guidato da Gianluca Paoli – pretendiamo una comunicazione ufficiale del board di Iren che spieghi ai soci quali erano i contenuti degli accordi sottoscritti un anno fa e le modalità del mancato rinnovo, se tacito o se andava esercitato e in quali termini. Comprendere se l’accordo è solo scaduto o se invece c’è stata una determinazione de consiglio di amministrazione fa una differenza enorme". E non manca l’attacco politico: "Non ci sfugge ovviamente l’evidente mossa del sindaco Luca Vecchi, che esce da questo discutibile impasse portando a casa più un bilancio elettorale a saldo zero che una chiara presa di posizione. Così come non sfugge la tempistica a ridosso della convocazione di consigli comunali in cui varie forze politiche, avrebbero portato mozioni simili a quella approvata per prima a Bagnolo, costringendo a esprimersi sull’accordo".