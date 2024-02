Iren non rinnova patto con Mekorot. Vecchi ricuce lo ‘strappo’ a sinistra

Il tanto discusso protocollo sottoscritto tra Iren e Mekorot, società idrica del Governo israeliano, a fine 2022 "è giunto a scadenza e non più vigente a partire da gennaio 2024". Fine delle polemiche. Ad annunciarlo è il sindaco di Reggio, Luca Vecchi. Perché non la multiutility – che in questi mesi, anche in evidente imbarazzo – non si è mai espressa? La risposta sta dietro al fatto che questa sia chiaramente una mossa politica. Che il primo cittadino in realtà non nasconde: "Facendo seguito alle molteplici sollecitazioni ricevute nelle ultime settimane da più parti mi sono interessato di nuovo alle sorti del protocollo tra Iren e Mekorot. La società mi ha informato in questi giorni della sopraggiunta scadenza del protocollo".

La strategia di Vecchi è chiara e rientra nel patto di coalizione dove, in vista delle elezioni amministrative, per sconfiggere il centrodestra contano anche i piccoli numeri delle liste d’appoggio. Sinistra Italiana o meglio Sic (il nuovo gruppo che comprende Si e Rec - Reggio Emilia in Comune) che da mesi sta conducendo questa battaglia, proprio pochi giorni fa aveva lanciato l’ultimatum che suonava più o meno così: "O si straccia l’accordo oppure ce ne andiamo dalla coalizione. Su questo saremo intransigenti". E dopo l’annuncio del sindaco, la frattura è ricucita. Sinistra Italiana rivendica la vittoria sulla caduta del protocollo firmato il 10 gennaio 2023 dalla multiutility italiana leader del Nord Ovest, e Mekorot, la compagnia idrica nazionale di Israele, "per lo sviluppo e la condivisione delle rispettive conoscenze industriali e best practice nel settore idrico". Sinistra Italiana aveva alzato la voce dopo che il Consiglio per i Diritti Umani dell’Onu aveva inserito la Mekorot nella liste di aziende che operano illegalmente nei territori occupati palestinesi, tagliando anche i rifornimenti idrici alla popolazione.

"Nel marzo 2023 – racconta Cosimo Pederzoli, segretario di Si – mi ero recato in Cisgiordania e ho visto coi miei occhi pozzi palestinesi distrutti da Israele. Un anno di accordo con la Mekorot è una ferita che ci porteremo per sempre dentro come collettività, ma siamo soddisfatti che l’accordo non sia stato rinnovato, anche grazie ad un dialogo, spesso acceso, col sindaco Luca Vecchi negli ultimi mesi. Uno dei nostri impegni in coalizione sarà quello di costruire un assessorato con delega alla pace che possa in futuro vigilare e porre freno ad iniziative come quella fra Iren e Mekorot".

Daniele Petrone