"Iren non valutò il rischio" Operaio morto nel silos

di Alessandra Codeluppi

"Mancò, da parte di Iren, una valutazione del rischio Atex". Sigla, quest’ultima, che sta per ‘atmosphères explosibles’ e fa riferimento al pericolo di esplosione.

È quanto ha riferito ieri in tribunale un tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dell’Ausl, chiamato a testimoniare dal pubblico ministero Giulia Stignani nel processo con rito ordinario per la morte di Silvio Sotgiu, vittima di un infortunio sul lavoro avvenuto la mattina del 9 ottobre 2018.

L’uomo, operaio della ditta Pellicciari (che aveva appalti per conto di Iren), perse la vita a causa dell’esplosione di un silos nel centro rifiuti gestito dalla multiutility in via dei Gonzaga. Il pm Stignani iscrisse cinque persone nel registro degli indagati per omicidio colposo. Nell’aprile 2021 due dirigenti che scelsero il rito abbreviato furono assolti, mentre un altro responsabile patteggiò 1 anno e 4 mesi, pena sospesa.

Due lavoratori che si occupavano delle emulsioni in via dei Gonzaga sono stati rinviati a giudizio e ora sono imputati davanti al giudice Francesca Piergallini: si tratta di Nicolò Lanzi e Federico Fantuzzi, quest’ultimo in pensione.

Il teste ha ricostruito ieri i rilievi atti a capire come si generò gas metano dentro un serbatoio di stoccaggio di 50 metri cubi: si ricostruì che era in corso la saldatura di un tubo d’acciaio, azione che determinò lo scoppio. Ha anche riferito che in passato non si verificarono mai esplosioni, se non un unico caso in un’altra zona italiana e senza feriti.

E ha suggerito: "Sarebbe bastato un naso elettronico per controllare il serbatoio e vedere se c’erano materiali esplodenti". Dopo di lui è stato ascoltato Andrea Pellicciari, datore di lavoro.

"I contenuti emersi rispecchiano la criticità emersa: si diceva infatti che i materiali liquidi trattati non potevano generare esplosioni", dichiara a margine l’avvocato Alessandro Nizzoli, la cui linea difensiva sembra vertere sul fatto che i due lavoratori hanno sempre seguito le indicazioni date dall’azienda, che non avrebbe contemplato il pericolo, del quale loro sarebbero stati dunque all’oscuro.

Iren ambiente figura come responsabile civile, assistita dall’avvocato Federico Maria Fisher. I parenti sono costituiti parte civile attraverso l’avvocato Gian Mario Ramondini: a loro è già stata liquidata una somma che si aggira sugli 800mila euro.

Sotgiu aveva lasciato una compagna a cui era legatissimo da quindici anni (nella foto sotto).