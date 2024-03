"Iren pulisca, qui viviamo tra escrementi"

A chiedere insistentemente l’intervento dell’esercito in piazzale Marconi e nella storica stazione ferroviaria è il comitato 4 Novembre, che lamenta una totale assenza dell’Amministrazione, di Iren per la gestione dei rifiuti - a detta dei soci divenuta impossibile - e delle forze dell’ordine nelle ore cruciali. "La situazione igienico-sanitaria del nostro quartiere è disgustosa. Decine di giovani provenienti da tutto il mondo defecano all’aria aperta e per settimane nessuno pulisce. - attacca il comitato - Tonnellate di rifiuti abbandonati sotto gli alberi che sono presi come punti di raccolta. Bidoni dell’umido che raccolgono di tutto. Dov’è Iren ? Dov’è il Comune? Le nostre strade sono state completamente abbandonate. Che cosa aspettarci in estate? Deve essere ripensato tutto il sistema della gestione dei rifiuti. Nessuno fa la differenziata. Meglio mettere bidoni dell’indifferenziata dappertutto. La Giunta e Iren ci stanno prendendo in giro".

Altra questione, la polizia non pervenuta e il progetto Stazione Off anti-degrado, non adeguato ad affrontare la situazione bollente della zona, a detta del ‘4 Novembre’: "Per ore e ore non si vede nemmeno un poliziotto girare. La notte non ne parliamo. Cos’è Stazione Off? Le risse continuano come nulla fosse. Stazione Off a noi residenti sembra solo una conferma che la giunta vuole lasciarci nel caos totale e vendere due fogli di accordo con fantomatiche associazioni, come fosse politica attiva - dichiara in un duro j’accuse il comitato - Qui la politica non esiste. Vecchi e la sua giunta vivono su Marte. Non hanno idea di cosa sta succedendo o lo sanno e ci prendono in giro?". Fra i problemi più urgenti, la delinquenza minorile: "Chi si doveva occupare delle decine di giovani spacciatori minorenni? Chi li aveva in custodia? - si chiedono allarmati i residenti - Perché si ammassano sotto i portici fumando spinelli e vendendo droga? Dove sono le cooperative che si dovevano occupare di loro? Dove i progetti di recupero?". "L’ inattività della Giunta è grave. - proseguono esasperati nella missiva - Chi si sta aiutando, sacrificando invece la qualità della vita dei residenti?" Da queste domande senza risposta parte l’appello: "Noi vogliamo l’Esercito".