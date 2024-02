Iren replica alla pioggia di critiche: "Rincari frutto dei consumi invernali"

"Da Iren, per la sua componente societaria pubblica, si pretenderebbe maggior trasparenza e disponibilità. Dai sindaci reggiani vorremmo più attenzione, ad esempio abbiamo chiesto di sostenere le persone svantaggiate tramite un fondo di solidarietà stabile, ma non abbiamo ricevuto risposta".

Rino Soragni, presidente di Federconsumatori Reggio, ritiene che Iren – a cui fa capo circa il 50% delle utenze locali – non abbia un atteggiamento differente rispetto alle altre grandi multiutility nonostante molti reggiani, dopo decenni di Agac, abbiano come un riflesso condizionato. E, come l’associazione dei consumatori, si aspetterebbero di più.

La società dal canto suo ritiene di aver fatto ogni sforzo per comunicare le informazioni necessarie sulla fine del regime di tutela, e con la liberalizzazione è "il consumatore che deve abituarsi verificare le bollette ed a cercare le offerte più convenienti", magari sul web o nei negozi sul territorio, fanno sapere dalla multiutility.

"Le bollette alte sono anche figlie dei consumi invernali – sottolineano da Iren –. Ovviamente è possibile che siano presenti contratti a prezzo fisso stipulati quando i costi erano molto elevati, ma la gran parte era già stata oggetto di sconto automaticamente riconosciuto in bolletta. I clienti possono ricorre alla rateizzazione, strumento valido per dilazionare i pagamenti. Inoltre, presso i nostri canali (sportelli e call center) possono valutare altre offerte, magari a prezzo variabile, ma ovviamente, al variare del mercato, potranno variare anche i prezzi".

Prima della crisi Ucraina il gas era a 0,19 smc, poi è schizzato ad oltre 2 euro, ed ora è calato a 0,39.

Oggi ci sono offerte indicizzate molto convenienti.

"Come accade con la telefonia mobile, il carburante e qualsiasi altro servizio o merce, il cittadino deve farsi parte attiva e comparare le offerte sulla base delle proprie esigenze – proseguono dalla Multiutility –. Vi sono poi categorie che hanno diritto all’offerta di vulnerabilità: chi ha un’età superiore ai 75 anni; chi usufruisce del bonus sociale; soggetti con disabilità ex legge 104; utenti di zone che hanno subito eventi calamitosi… Questi possono richiedere offerta al call center e allo sportello senza andare su web. L’offerta di vulnerabilità gas è un’offerta placet".

ð 800 969696 "sono comunque a disposizione dei consumatori, come pure gli sportelli del territorio", rimarcano dall’azienda.

Recentemente ne ha aperto uno anche a Correggio.

