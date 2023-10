"Iren revochi il patto con Mekerot"

"Il Comune convochi Iren per cancellare subito il protocollo di intesa con l’agenzia idrica israeliana". Questo l’auspicio di Cosimo Pederzoli (foto), coordinatore cittadino di Sinistra Italiana.

"Il 9 ottobre – dice Pederzoli – Israel Katz, ministro israeliano dell’Energia, ha ordinato il blocco del rifornimento idrico verso Gaza. Due milioni di persone, compresi 900mila bambini, lasciati senza acqua. Questo taglio dei servizi idrici è stato attuato dall’agenzia idrica israeliana Mekorot. Ricordiamo che da

gennaio scorso la Mekorot e Iren hanno siglato un “protocollo d’intesa per lo sviluppo e la condivisione delle rispettive conoscenze industriali e best practice nel settore idrico”. Dopo una settimana di assedio – continua il coordinatore – la Mekorot ha riaperto la fornitura d’acqua solo nella zona sud di Gaza, fornitura che non copre il fabbisogno dei palestinesi e dei profughi dal nord, generando una situazione disumana, come l’ ha definita il Nunzio Apostolico in Siria, Mario Zenari: “un vergognoso crimine di guerra”".

Pederzoli ricorda cbe "nel codice etico di Iren Spa, viene espressamente dichiarato che ’Iren considera come punti irrinunciabili nella definizione dei propri valori la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’Onu. Tali principi si traducono nel rifiuto di instaurare trattative o conferire incarichi che possano offendere o che siano contrari ai principi fondamentali alla base del rispetto della dignità umana e nell’impegno a non collaborare con partner, anche internazionali, che violino tali principi’". Perciò il richiamo al "Comune di Reggio, azionista Iren: "Chiediamo che il Comune convochi immediatamente il cda di Iren e chieda, in qualità di socio di maggioranza, di annullare il protocollo d’intesa con l’agenzia idrica israeliana Mekorot fino a quando il diritto all’acqua non sarà ripristinato a Gaza e in Cisgiordania".