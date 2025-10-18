Iren, rimpallo al municipio: "Noi abbiamo applicato le delibere approvate dal consiglio comunale"

Sulla questione degli aumenti della Tari, Iren Ambiente – che gestisce in regime di proroga, in attesa della nuova Gara di appalto che, stando alle dichiarazioni rilasciate ieri dall’assessore competente del Comune di Reggio, Davide Prandi, dovrebbe essere indetta entro la primavera del 2026 – prosegue nella strategia del silenzio. Senza tuttavia rinunciare a rimandare la palla nella metà campo dell’Amministrazione Comunale. Dalla multiutility arrivano infatti, sul tema, delle mere specifiche tecniche. In ossequio alle quali, nel ricordare che "è in corso in questi giorni l’emissione della seconda rata Tari 2025" si sottolinea che essa prevede "come da deliberazione del Consiglio Comunale di Reggio, l’applicazione dell’aumento tariffario previsto per il 2025 dal Piano Economico Finanziario ma non ancora calcolato sulla prima rata, già andata in pagamento nello scorso mese di giugno" e si precisa altresì "che la seconda rata assorbirà, come previsto, l’intero aumento annuo", deliberato mesi fa in Sala del Tricolore.

Viene inoltre ricordato che "da quest’anno una norma nazionale dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, impone l’obbligo di applicare sulla tariffa il prelievo di una quota perequativa pari a 6 euro per ogni utenza, che sarà utlizzata per l’erogazione dei bonus sociali". Si resta insomma sulle linee generali e, al momento, Iren Ambiente (il cui Amministratore Delegato è il reggiano Eugenio Bertolini) non entra nelle accuse di merito formulate da attivisti storici nel campo della difesa dei consumatori come Francesco Fantuzzi, o di forze politiche come Coalizione Civica, sui vantaggi e i benefici economici che al colosso dei servizi arriverebbero in virtù delle modalità di gestione dei medesimi. Che permettono poi al Comune di Reggio di incassare dividendi che, secondo la citata forza politica, "potrebbero essere destinati ad abbassare le bollette". g.g.