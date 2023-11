Iren si allarga ad Alba. C’è l’ok di Egea

Il consiglio di gestione della multiutility Egea, riunito ad Alba (Cuneo), alla presenza del consiglio di Sorveglianza, esaminate le offerte ricevute, ha deliberato di accettare l’offerta di Iren, per l’acquisizione della maggioranza azionaria. A stretto giro prenderanno il via i tavoli di lavoro Iren con l’obiettivo di concludere l’operazione. In foto, il presidente di Iren, Luca Dal Fabbro.