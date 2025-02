Iren Solutions, rischio di sciopero. Oggi parte lo stato d’agitazione

Un campanello d’allarme suona per Iren Smart Solutions, società controllata dal Gruppo Iren, attiva nei settori dell’efficienza energetica e delle soluzioni smart per le città: oggi partirà lo stato di agitazione sindacale, con la possibilità di uno sciopero se l’azienda non aprirà un confronto. A lanciare l’allerta sono le organizzazioni sindacali Filctem-Cgil e Uiltec-Uil di Reggio Emilia, che da mesi denunciano le difficoltà del personale impiegato anche nella manutenzione degli impianti ospedalieri. La questione ruota attorno alla sicurezza sul lavoro e alla carenza di organico, aggravata da un’ondata di dimissioni registrata nel 2024.

"Abbiamo subito un’emorragia importante, soprattutto tra elettricisti, elettromeccanici e manutentori. Le condizioni di lavoro sono pesanti e spesso non sicure", afferma Antonio Monteleone di Uiltec Emilia Romagna. Secondo i sindacati, il mancato rispetto dei turni di riposo e l’eccessivo ricorso agli straordinari hanno portato a una situazione insostenibile: "Ci sono lavoratori che hanno accumulato più di 400 ore di straordinario in un anno – continua Monteleone – e spesso operano in spazi confinati o presso cabine elettriche, dove una disattenzione potrebbe portare conseguenze gravi".

I rappresentanti dei lavoratori avevano aperto tavoli di trattativa con l’azienda per cercare soluzioni, tra cui nuove assunzioni o l’impiego di liberi professionisti per tamponare la carenza di personale. Tuttavia, il dialogo si è interrotto bruscamente: "L’azienda ci ha sbattuto la porta in faccia – denuncia Monteleone – altrimenti non saremmo arrivati a una reazione così drastica".

Lo sciopero rimane l’ultima opzione, considerando l’impatto che avrebbe sui servizi sanitari. "I lavoratori sono consapevoli della delicatezza della loro attività – conclude il sindacalista – ma senza un intervento immediato, la situazione potrebbe diventare insostenibile". Resta da vedere se Iren Smart Solutions deciderà di riaprire il confronto.