Irene, la bacheca dei trofei scoppia

Per la terza volta consecutiva, l’arciera dell’Appennino Irene Franchini domenica scorsa ha guadagnato il titolo di campionessa italiana di tiro 3D over 20 compound.

L’atleta vanta una carriera ormai pluridecennale, che l’ha vista fin da giovanissima indossare la maglia della nazionale, partecipando anche alle Olimpiadi. Professionista dal 2004, fa parte del gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria ed è capace di distinguersi in tutte le specialità della Fitarco: indoor, tiro di campagna e 3D. Il suo palmarès è straordinario, con numerosi titoli italiani, europei e mondiali, sia individuali che a squadre.

Solo ai Mondiali 3D dello scorso anno in Slovenia ha conquistato ben tre titoli iridati. Irene Franchini, nata nell’allora comune di Busana (oggi Ventasso) sull’Appennino Reggiano, dove tuttora vive la sua famiglia, è indubbiamente una delle figure più affermate nel panorama italiano del tiro con l’arco.

È cresciuta immersa nella natura e nello sport, grazie soprattutto al padre, prima insegnante di educazione fisica e successivamente preside dell’Istituto comprensivo di Busana. Il padre Franchini, che molti anni fa aveva dato vita agli Arcieri Bismantova, fin d’allora avviò alla professione Irene abituandola a tirare con l’arco fin da bambina.

Fu proprio in quegli anni che la ragazzina si appassionò a questa disciplina che prosegue tuttora da madre, diventata parte integrante della sua vita a cui non può rinunciare.

"La specialità in cui ho gareggiato è il tiro con l’arco 3D, – spiega la campionessa italiana– la competizione si è svolta lungo un percorso nel bosco, dove si tira su sagome tridimensionali di animali in plastica, disposte in punti diversi. È la stessa disciplina in cui ho vinto il mondiale l’anno scorso. Sono molto contenta del risultato, anche perché essere sul podio per tre anni consecutivi è una grande soddisfazione, una fonte di orgoglio. La gara è andata bene, c’erano tanti partecipanti, più del solito, e questo è sicuramente un segnale positivo: dimostra che il settore piace e che questa specialità del tiro con l’arco è una disciplina che in questi ultimi tempi sta sta crescendo". Irene Franchini ha gareggiato anche con una squadra mista (mixed team) ottenendo il secondo posto. Ora si sta preparando per i Campionati Europei di tiro di campagna, un’altra delle sue specialità preferite. Anche in questo caso si gareggia in un percorso tra i boschi, ma al posto delle sagome ci saranno bersagli di diverse dimensioni, posizionati a varie distanze.

Settimo Baisi