Ireti cambia la rete idrica: lavori e disagi fino a maggio

Al via a Rubiera i lavori di sostituzione della rete idrica nelle vie Prampolini, Leopardi, Buonarotti. Si tratta di un intervento importante che prevede la posa di nuove e più moderne tubazioni in un’ampia parte della zona residenziale sud di Rubiera.

Dopo la sostituzione della condotta principale in viale Resistenza, ora si lavora su altri tratti della rete che in questi anni avevano causato alcuni problemi. "E’ un investimento, da parte di Ireti, che migliorerà la qualità – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro (nella foto) – del servizio dell’acquedotto riducendo perdite e innalzando l’affidabilità. Dovremo portare un po’ di pazienza per alcuni mesi di cantiere mobile, ma al termine Ireti stessa riasfalterà completamente le strade che ha dovuto sventrare per i lavori. Un duplice vantaggio quindi per i cittadini".

Per consentire i lavori in via Prampolini, Leopardi, Buonarroti, in programma da domani fino a fine maggio, sono previste, a tratti per volta, limitazioni e modifiche alla viabilità (riportate tutte sul sito internet del Comune).

In via Prampolini previsto un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, divieto di sosta o fermata, accesso consentito agli immobili o vie laterali che non hanno circolazione alternativa tramite pedane mobili in acciaio. Analoghi provvedimenti in via Buonarroti e Leopardi con restringimento a una sola corsia di marcia in uscita su via Prampolini.

Nel parcheggio dell’area sportiva divieto di sosta nell’area designata per sei posti auto. L’orario di cantiere in cui saranno attive le operazioni è dalle 7.30 alle 18 e le modifiche della circolazione avranno sempre validità eccetto sabato e domenica in cui verrà ripristinata la condizione preesistente. Le limitazioni avranno effetto su una sola via per volta.

Matteo Barca