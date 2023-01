"Ireti, comportamento inaccettabile"

Una notte senz’acqua, in una vasta zona tra la zona Ceramiche e soprattutto la Bassa Reggiana. Una situazione dovuta a un intervento tecnico. Ma la mancata tempestiva comunicazione al Comune, proprio sull’interruzione della fornitura idrica, ha fatto imbestialire il sindaco di San Martino in Rio, Paolo Fuccio, il quale ora chiede a Ireti un risarcimento danni per i cittadini e le attività che si sono ritrovati ad affrontare delle problematiche.

"La mancata comunicazione di Ireti al Comune è del tutto inaccettabile. La società si è preoccupata di comunicare l’interruzione della fornitura ai mezzi di informazione. Ma non ha avvisato in alcun modo il Comune che, per primo, è chiamato ad intervenire per rispondere alle esigenze di prima necessità dei luoghi più sensibili, come le scuole e le case di riposo. Siamo profondamente amareggiati e dispiaciuti per i disagi creati ai nostri cittadini".

Per consentire lavori di manutenzione alle infrastrutture, la fornitura d’acqua è stata interrotta lunedì sera, per essere ripristinata ieri mattina. "Sapendolo per tempo – aggiunge Fuccio – saremmo potuti intervenire per contenere i disagi e consentire ai cittadini e alle attività economiche un’organizzazione più adeguata. Così non è stato e chiederemo senz’altro conto di questa mancanza ad Ireti, che dovrà risponderne direttamente agli utenti. Ci faremo portavoce affinché il disagio che si è avuto nelle ore di mancata erogazione del servizio idrico venga riconosciuto con uno sconto in bolletta".

Antonio Lecci