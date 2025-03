Irinel Pop e Silvia Comi. I nuovi agenti in forza alla polizia locale

In servizio due nuovi giovani agenti della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per il presidio di Casalgrande. Irinel Pop e Silvia Comi (foto), rispettivamente di 25 e 26 anni, operano da ieri in paese. Accompagnati dal comandante Ermanno Mazzoni, hanno fatto visita al sindaco Giuseppe Daviddi in municipio. "Benvenuti a Casalgrande e un sincero augurio di buon lavoro a entrambi – ha detto loro Daviddi –. La vostra più grande fortuna è quella di avere una persona come il dottor Mazzoni a farvi da guida perché lui ha capito perfettamente cosa significa essere agenti di polizia locale in un comune come quello di Casalgrande. Tutti i cittadini vi devono conoscere, sapere che ci siete e percepire la vostra presenza e comprendere che anche voi siete parte della nostra comunità". Il sindaco, rivolgendosi agli agenti, ha rimarcato che è un ruolo "molto importante che va al di là del far rispettare le norme del codice della strada".

m. b.