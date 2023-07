Iris-Edison, patto per l’idrogeno verde

CASTELLARANO (Reggio Emilia)

Iris Ceramica Group, gruppo specializzato a livello internazionale sulle grandi lastre in ceramica tecnica di alta gamma per design, arredo e architettura, ed Edison Next, società del gruppo attiva su decarbonizzazione e transizione ecologica, hanno firmato un accordo per lo sviluppo di H2 Factory. Un nuovo stabilimento produttivo a Castellarano (Reggio Emilia), che utilizzerà idrogeno verde (alimentato da energia rinnovabile) prodotto grazie a "un sistema all’avanguardia realizzato su misura", segnalano le due aziende annunciando l’intesa. Con l’accordo, Iris Ceramica ed Edison Next danno vita al primo progetto per la decarbonizzazione dell’industria ceramica tramite idrogeno verde. "L’avvio di un percorso virtuoso di transizione energetica con Iris Ceramica Group – puntualizza Giovanni Brianza, ceo di Edison Next – rappresenta un primo passo significativo verso la decarbonizzazione di un settore determinante per il Paese. Iris Ceramica Group rappresenta l’eccellenza del made in Italy e ha nella sua storia la capacità di vincere la sfida". Lo stabilimento, alimentato a idrogeno dal 2025, produrrà grandi lastre in ceramica 4D, quindi ampie superfici in ceramica tecnica a tutta massa con spessori di 12 e 20 mm, ideali per servire il settore dell’arredamento di lusso. "Ci auguriamo che altre realtà seguano il nostro esempio, a vantaggio del territorio, portando anche alla formazione di nuove expertise professionali", dice Federica Minozzi, ceo di Iris Ceramica Group. A Castellarano si prevede la realizzazione da parte di Edison Next di un impianto di produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi di capacità pari a 1 MW, alimentato da energia rinnovabile, nell’ambito di un investimento di Iris Ceramica Group di 50 milioni per la realizzazione della nuova fabbrica ad idrogeno.