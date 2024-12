"Irpef: soglia di esenzione a 12mila euro"

Albinea aumenta la soglia di esenzione sull’Irpef per aiutare i redditi più bassi: una proposta votata all’unanimità durante l’ultimo consiglio comunale. La soglia di esenzione dell’addizionale comunale Irpef passa da 10mila a 12mila euro per ridurre il carico fiscale per i redditi più bassi. "Come gruppo di maggioranza vediamo con grande favore questa misura – dicono dal gruppo di Uniti per Albinea –. Si parla spesso di Albinea come di uno dei Comuni più ricchi dell’Emilia-Romagna, ma questa immagine non rappresenta tutti i suoi abitanti. L’estensione della soglia di esenzione rappresenta un piccolo passo, ma nella direzione giusta: quella di una comunità che non lascia indietro nessuno e che si preoccupa di garantire equità e solidarietà. Questa misura si inserisce, tra l’altro, nel solco di un dialogo continuo con le rappresentanze dei lavoratori, rispondendo alle richieste delle parti sindacali".

m. b.