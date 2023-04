Irredentisti dell’Ira nelle foto di Messori

Libertà, identità e lotta per l’indipendenza dal governo britannico se le sono tatuate sulla pelle, attraverso una serie di simboli che lì rimarranno impressi, per sempre. Sono in pochi, a formare una cerchia molto ristretta che accorpa famigliari, amici e naturalmente membri affiliati, coloro che hanno potuto vedere la seconda pelle degli irredentisti dell’Ira, e fra questi da non molto tempo c’è anche Erik Messori, fotogiornalista reggiano di origini australiane, che è riuscito nella delicatissima impresa di stanarli, conquistarne la fiducia e ritrarli e il cui lavoro potremo vedere da oggi a Gualtieri, a Palazzo Bentivoglio, in una mostra dal titolo ‘Independence on my skin’, con inaugurazione alle 18 alla presenza del fotografo, dell’assessora alla Cultura Mattea Gialdini e di Andrea Casoli, che ha pubblicato il catalogo per Corsiero. "E’ stata una partita a scacchi, una sfida – racconta Erik a proposito dell’incontro con i ribelli dell’Irlanda del Nord - Ci si muoveva sulle uova, ma io li ho messi di fronte a un bivio. ‘Questo non è il mio Paese, ho detto loro, e non è la mia guerra. Se voi volete che io racconti la vostra storia dall’interno, bene. Altrimenti, se si tratta di fotografarvi con passamontagna e fucile in mano, no grazie. Di immagini come quelle, come se ne vedono in tutto il mondo, io ne trovo già’. A quel punto erano spiazzati". I visitatori si troveranno di fronte a fotografie di grande impatto emotivo, scatti nudi e crudi realizzati nei bagni dei pub, spesso di fretta, per paura di essere visti, oppure di notte, in una dimensione di clandestinità e paura di venire scoperti. L’obbiettivo di Erik ha ritratto donne e uomini che hanno lottato in prima fila, arruolandosi nelle file dell’ Ira.