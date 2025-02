Irregolarità nei registri, sanzionata dai Nas un’azienda vinicola

Ci sono anche le aziende che si occupano di vino e prodotti della vite nel mirino dei controlli dei carabinieri del Nas e dell’Ispettorato di tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Nei giorni scorsi i militari del Nas di Parma hanno effettuato accertamenti anche nella Bassa Reggiana, in particolare in un’azienda attiva nella produzione, imbottigliamento e commercio di vini. Non risultano essere emerse anomalie particolare nella pratica di produzione o nella qualità del prodotti. Ma durante l’ispezione i militari hanno riscontrato il mancato aggiornamento dei registri dematerializzati di carico e scarico dei vini e dei prodotti vinicoli, obbligatori per la tracciabilità e la corretta gestione delle scorte.

"Questi registri – spiegano dall’ente accertatore – rappresentano uno strumento fondamentale per garantire la regolarità delle operazioni di produzione e distribuzione nel settore vitivinicolo. La mancata tenuta aggiornata di tali documenti può compromettere la trasparenza della filiera, ostacolando il monitoraggio della provenienza e della destinazione dei vini prodotti e commercializzati". Per le irregolarità accertate, al legale responsabile dell’azienda è stato sanzionato per mille euro. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di vigilanza finalizzate a garantire la conformità dei prodotti agroalimentari alle normative vigenti.