Irrompe a casa del ’rivale in amore’: denunciato

Minaccia e irrompe nell’abitazione del suo rivale in amore: un 42enne reggiano, andato in escandescenza, viene denunciato dai carabinieri della Stazione di Baiso alla Procura di Reggio Emilia con l’accusa di minacce e danneggiamenti. I fatti risalgono al 16 luglio scorso, quando intorno alle ore 22, la vittima, un 37enne, rientrando nella sua abitazione di Baiso, notava il portoncino d’ingresso danneggiato, nonché la maniglia della porta del suo appartamento al piano terra parimenti danneggiata. Sorpreso dell’accaduto, all’indomani ha chiesto al suo vicino di casa, un 28enne, se era a conoscenza degli avvenuti danneggiamenti avvenuti.

Il vicino gli ha detto che la sera precedente, intorno alle 21, mentre si trovava in giardino aveva udito dei rumori provenire dall’interno della palazzina. Entrato nell’androne del condominio e iniziato a salire le scale, si è trovato di fronte un uomo a lui sconosciuto, con in mano una bottiglia di vetro vuota. Questi chiedeva proprio del 37enne, aggiungendo testualmente: "Ha preso il mio amore, lo ammazzo". La vittima risulta infatti essere l’attuale fidanzato della ex del 42enne. Invitato ad uscire dalla casa, lo sconosciuto si è allontanato. Inoltre lo stesso uomo, oltre ad aver danneggiato il portoncino d’ingresso e la maniglia della porta dell’appartamento del suo rivale in amore, salendo le scale, aveva forzato due porte scorrevoli dell’appartamento del testimone, danneggiandole.

Qualche giorno dopo la vittima con l’altro condomino, si sono recati presso la stazione dei carabinieri di Baiso per raccontare i fatti. Quindi con l’accusa di minacce, violazione di domicilio e danneggiamento, i Carabinieri hanno denunciato il 42enne alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci. Pertanto i militari di Baiso hanno acquisito a carico dell’uomo elementi circa la sua presunta responsabilità in ordine ai reati contestati, circostanza per cui l’uomo è stato denunciato alla Procura reggiana in relazione ai citati riferimenti normativi violati.

Settimo Baisi