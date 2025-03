Irrompono col furgone nel Conad di Arceto

Banda di ladri in azione lunedì notte al Conad di Arceto. Il supermercato di via Bergianti è stato devastato dai malviventi durante il colpo, avvenuto verso le 3.30. Per entrare hanno spaccato, usando un furgone rubato, la vetrata dell’ingresso. I danni sono ingenti, ma sono ancora da quantificare. I malintenzionati sono scappati con una cassa automatica contenente dei soldi. "Hanno agito, in pochi minuti, tre persone – racconta il titolare Roberto Tamagnini –. Erano incappucciati. Sono stati ripresi dalle telecamere. E’ scattato l’allarme dopo l’intrusione. Sono arrivati i carabinieri e le guardie giurate. I ladri hanno sfondato la porta d’entrata con il mezzo in retromarcia. Hanno sradicato la cassa automatica asportando poi all’esterno i soldi, rotto la vetrata e causato altri danneggiamenti all’interno del supermercato". Sono subito iniziate le ricerche in tutta la zona per individuare i responsabili dell’assalto notturno.

"Abbiamo subito sistemato e siamo riusciti ad aprire", dice Tamagnini. I carabinieri di Scandiano hanno avviato le indagini per furto aggravato. La notizia del furto con spaccata ieri si è subito diffusa ad Arceto. Il capogruppo di minoranza Giuseppe Pagliani, dopo il raid al Conad, chiede provvedimenti: "Ancora una volta registriamo un episodio di malvivenza ad Arceto nel territorio scandianese". L’esponente di Forza Italia segnala che sempre più spesso si verificano "furti, danneggiamenti e atti violenti anche a Scandiano che non è il Far West, ma riteniamo che la sicurezza dei cittadini e attività commerciali debba essere una priorità assoluta del nostro mandato amministrativo: troppo spesso la sinistra che governa dà troppo poco peso agli episodi di violenza e bullismo. Riteniamo che si debba agire tutti insieme in modo molto più determinato e convinto".

Matteo Barca