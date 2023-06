Isabel Zanichelli morta a 7 anni dopo il bagno fatale a Lido di Classe: cosa è successo

Bagnolo (Reggio Emilia), 27 giugno 2023 – Si è spenta ieri mattina, nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Sant’Orsola di Bologna, Isabel Zanichelli, sette anni, di Bagnolo.

Domenica, nelle acque di Lido di Classe, nel Ravennate, la piccola era stata travolta da un’onda mentre faceva il bagno insieme al papà Enzo e un cuginetto.

Colpa di un’onda più impetuosa delle altre, capace di sorprendere l’adulto e i due bambini e di trascinarli un po’ più al largo. Isabel è sparita sotto il pelo dell’acqua per troppo tempo.

E dire che sembrava una giornata perfetta, ideale per un bagno in Romagna, la meta preferita di tante vacanze. Sole, caldo. Il mare non era calmo, ma – in apparenza – neppure insidioso.

Il primo a dare l’allarme, via radio, è stato il bagnino. Con lo sguardo stava seguendo i tre. Ha chiamato un collega. I due hanno raggiunto le tre persone in difficoltà, le hanno portate a riva. Isabel era esanime, in arresto cardiaco. I primi soccorsi sono stati prestati in spiaggia, poi la bimba è stata trasportata all’ospedale di Ravenna, infine a Bologna, dove è avvenuto il decesso.

Ieri la triste notizia della morte – dopo una notte di speranza – è rimbalzata a Bagnolo, dove Isabel aveva appena concluso il primo anno di scuola elementare.

Il papà Enzo Zanichelli (cugino di Lino, assessore regionale all’ambiente fino a una dozzina di anni fa), è un affermato ingegnere della Cobo, azienda leader nella produzione di componenti elettronici nel settore motoristico, con uno stabilimento nella vicina Cadelbosco.

La mamma, Ulyana, lavora come estetista. Originaria dell’Ucraina, è in Italia da molti anni.

"Da pochi mesi aveva ottenuto la cittadinanza italiana", dice il sindaco Gianluca Paoli, ricordando la cerimonia di conferimento. "Tutta la nostra comunità – dice – partecipa al dolore di questa famiglia". Enzo e Ulyana erano impegnati anche nel sociale, per cercare di dare ospitalità ai profughi della guerra.

Nel 2016 e poi nel 2018 la coppia – che vive in un tranquillo quartiere residenziale – ha avuto due bellissime bambine, occhi azzurri e capelli biondi come la mamma. Due angeli. Isabel se n’è andata così, senza un perché, in una domenica che doveva essere solo di gioia e spensieratezza.

Intanto al Lido di Casse i bagnanti hanno segnalato che proprio ieri sono state montate due torrette di salvataggio sulla spiaggia libera. "Le torrette erano già presenti, sono state completate con le attrezzature perché si attiveranno dal 1°