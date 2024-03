Iscrizioni a elementari e medie: "Trecento alunni in meno. Ma tutti vogliono il tempo pieno"

Il calo delle nascite è costante, le iscrizioni alle scuole diminuiscono, ma la crescente richiesta da parte delle famiglie del "tempo pieno", ha portato alla saturazione degli stessi. Per farvi fronte da Reggio si chiede l’intervento del Governo.

Questo, in primis, emerge dopo la chiusura delle iscrizioni alle scuole primarie, e secondarie di primo grado, della città. Tema su cui interviene l’assessora all’educazione e alla conoscenza, Raffaella Curioni.

"Il fenomeno di un annunciato calo della popolazione scolastica complessiva (circa 200 bambini alle primarie e un centinaio per l’ordine di scuola successivo) – commenta in una nota – si è incrociato in modo evidente con un cambiamento delle richieste delle famiglie, secondo un trend già presente e conosciuto di un aumento di domande per il tempo pieno, quest’anno particolarmente significativo sia in città che nel forese" da qui "la saturazione dei tempi pieni esistenti e il rischio di non attivazione di alcune classi prime a tempo normale, rimaste sotto le soglie minime di iscrizioni".

Ponendo l’accento sulla tradizionale vocazione reggiana per il tempo scolastico prolungato, la Curioni ricorda "l’importante investimento di fondi Pnrr dedicati alla costruzione di 5 nuove sale da pranzo in altrettanti plessi della città, dove il tempo pieno non esiste o andrebbe potenziato. Da tempo stiamo lavorando per rappresentare a chi di competenza questa situazione, che vede la nostra città in netto svantaggio rispetto a territori limitrofi e che risulta non più sostenibile ai bisogni di famiglie oltre che non garantire quel diritto allo studio che solo una scuola aperta oltre le ore 13 può e deve garantire".

Nel ricordare l’impegno pluridecennale del Comune nel destinare una "consistente parte del bilancio" a proposte educative pomeridiane di vario tipo, l’assessora aggiunge che Reggio non può più fare da sola: "Se questo Paese crede nell’importanza della scuola pubblica, nella centralità dell’educazione e dei diritti degli studenti e delle famiglie, oggi è il momento di iniziare a dimostrarlo con azioni concrete. Reggio continuerà ad impegnarsi affinché il Ministero permetta l’attivazione di nuove classi di scuola primaria a tempo pieno nei territori ancora sprovvisti o dotati di esso solo parzialmente" continuando a impegnarsi per "limitare i disagi delle famiglie" tanto più che, conclude la Curioni: "È forte l’aumento di bambini con diritti speciali in ingresso a scuola. Non siamo impreparati alle sfide sulla Scuola, il Comune è pronto a sostenerle. Ma chiamiamo il governo a battere un colpo se vuole essere al fianco dei cittadini".