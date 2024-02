Iscrizioni alle superiori. Il Secchi risale la classifica

È boom iscrizioni al primo anno delle scuole superiori Secchi e del liceo classico. A sorpresa, l’ex Geometri prende quota: la scuola accorpata allo Zanelli, perché sottodimensionata, ha invertito la rotta e passa dai 54 iscritti del’23, agli 87 di quest’anno, 33 in più. Questo potrebbe aprire la possibilità di attivare 4 prime classi. La dirigente, Beatrice Menozzi, afferma: "Siamo molto orgogliosi di questo risultato. E’ una scuola di grande tradizione, che merita moltissimo, è molto utile, perché ha sempre avuto sbocchi professionali, una proiezione sul mondo del lavoro e del futuro, molto radicata nel territorio. Siamo soddisfatti di aver ridato la giusta immagine e identità a questo istituto. Abbiamo ripreso appieno il trend del passato. Il primo settembre, quando la scuola sarà accorpata allo Zanelli, farà parte di un istituto grande e prestigioso nel quale entrerà a pieno titolo e a pari dignità e darà il proprio contributo positivo, grazie anche a questa impennata di iscrizioni". Una tendenza che, se continua, potrebbe riportare la scuola ad avere il numero di studenti necessari per essere autonoma. Torna di moda anche il liceo classico, l’Ariosto-Spallanzani, che segna un più 48. La dirigente Rossella Crisafi (presidente rete istituti superiori) dice: "Sono molto contenta, siamo andati bene, allo scientifico Spallanzani, allo Sportivo, mantenendo, però, una classe, e un bell’aumento al classico, di 44 nuovi iscritti. Siamo tornati ai numeri di sempre, in linea con gli anni precedenti, lo scorso anno è stato anomalo".

Commentando l’andamento delle iscrizioni afferma: "A parte il primo giorno, in cui la piattaforma, come sempre, ha dato qualche problema, le iscrizioni si sono svolte regolarmente, senza intoppi".

"Nella città e nella provincia non sono state scelte le nuove tipologie di scuola secondo la riforme del ministero – precisa Crisafi che ha un quadro complessivo – Qui non verrà attivato né il liceo del Made in Italy, né gli istituti tecnici quadriennali. Sono i collegi docenti che hanno deciso e sulla decisione ha pesato il fatto di voler essere pronti per attuare la riforma con la preparazione e la cura necessaria. Il prossimo anno vedranno cosa fare".

Con 19 iscrizioni, insufficienti per attivare due classi prime, come richiesto dagli indirizzi regionali, è probabile che non parta nemmeno il liceo del gusto dell’istituto Motti, a meno che non siano possibili deroghe. Vediamo il panorama generale, risulta in crescita il liceo artistico Chierici con 16 iscritti in più. Invece, calano il Bus Pascal, che perde 59 iscritti, il liceo Canossa con meno 47, il Moro scende di 36. Aumentano i tecnici Scaruffi-Levi-Tricolore con un più 31, lo Zanelli sale a più 6, mentre l’Iti Nobili scende a meno 19. Aumentano a sorpresa gli istituti professionali: il Motti aumenta di 25 iscritti e il Galvani-Iodi di 14, solo il Filippo Re ne perde 3.

In provincia, un’altra sorpresa c’è a Guastalla: il Russel segna un più 36 iscritti e il professionale Carrara aumenta di ben 54 alunni. A Castelnovo Monti, pollice verso per il Cattaneo con meno 15, mentre il professionale Mandela sale a più 5. A Scandiano il Gobetti e a Montecchio il D’Arzo, registrano un aumento di 10 unità ciascuno. A Correggio aumentano il Convitto e il liceo Corso rispettivamente di 17 e 4 iscritti, il tecnico Einaudi, scende a meno 20.

Mariagiuseppina Bo