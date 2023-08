Iscrizioni ancora aperte al Conservatorio ’Peri-Merulo’

Proseguono sino al 23 settembre le iscrizioni alla sede montana del Conservatorio “Peri-Merulo”, a Castelnovo Monti, che da anni rappresenta un punto nevralgico per la formazione di giovani musicisti nell’intero comprensorio montano. Un caso di eccellenza quello del Conservatorio di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti, dove ogni anno aumentano le iscrizioni e anche quest’anno viene compiuto uno sforzo per la divulgazione degli studi musicali offrendo una riduzione del 25% sulla retta per chi si iscrive per la prima volta. Una realtà che si avvale di un ottimo comparto di docenti, a rete di sedi e dove si accede già dalla più tenera età. A Castelnovo, per la fascia dai 3 ai 5 anni, è infatti attivo il corso Children Music Laboratory con il Metodo Suzuki; dal secondo anno di frequenza inizia anche l’attività strumentale di violino o violoncello.

Le nuove iscrizioni e reiscrizioni per i corsi di Frep Base di chi già frequenta possono essere effettuate su Isidata o in Segreteria didattica presso la sede provvisoria del plesso scolastico di via Sozzi 6, fino al 23 settembre. Stesso percorso per i corsi di Frep Avanzato.

Per informazioni:

0522.610206