Iscrizioni aperte al concorso di poesia

C’è tempo fino al 30 aprile per partecipare con la propria poesia al concorso letterario nazionale dedicato al poeta civaghino Ralfo Monti. Sul sito della biblioteca di Villa Minozzo è disponibile il bando della prima edizione del premio, organizzato dalla Proloco di Civago. Quattro le sezioni, due riservate a studenti. Le opere devono avere per tema, a scelta: “Essere o apparire” o “Il ritorno”. La mail di riferimento è [email protected] La premiazione avverrà sabato 29 luglio in piazza a Civago.