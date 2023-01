Iscrizioni aperte per il concorso di poesia del circolo albinetano

Fino al 31 gennaio è possibile iscriversi al concorso di poesia indetto dal circolo Albinetano. Il concorso è a tema libero ed è aperto ai residenti della provincia. Tre le sezioni: giovani (dai 13 ai 18 anni compiuti entro il 31 dicembre 2022) con tre premi, adulti-dialetto con tre premi e adulti-lingua italiana con quattro premi. Ogni autore potrà presentare al massimo due poesie inedite (non pubblicate negli ultimi cinque anni). Per le poesie in dialetto servirà la traduzione in italiano.

La cerimonia di premiazione si terrà il 13 maggio ad Albinea. Per informazioni relative al bando rivolgersi a Mariuccia Ferrari (3391069819), Avio Bolondi (3355827526), Amos Bonacini (3483234495). I testi di tutti i partecipanti saranno esaminati da un’apposita commissione. Le opere dovranno essere spedite via mail, in formato word con nome e cognome, indirizzo e numero di telefono a [email protected]