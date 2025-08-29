Isola degli Internati: più acqua e vita nella zona umida

L’intervento di rinaturazione dell’Isola degli Internati di Gualtieri – di cui abbiamo scritto ieri – è un progetto importante, che dal municipio descrivono come "in grado di rendere più viva e naturale la zona umida vicino al fiume Po". Un progetto di AiPo, finanziato da risorse del Pnrr, per fare arrivare più acqua alla lanca e migliorare l’ambiente per animali e piante.

Ma cosa prevede il progetto attraverso lo scavo di un nuovo canale? Più acqua alla zona umida tramite abbassamento del pennello idraulico: oggi l’area si allaga solo per pochi giorni l’anno. Con i lavori, l’acqua del Po arriverà più spesso (fino a 110 giorni all’anno). Previsto un nuovo canale di collegamento, lungo 310 metri, che collegherà il fiume alla zona umida dell’Isola degli Internati. Le sponde saranno rinverdite piantumando salici e il fondo del canale sarà ricoperto d’erba per evitare che crescano piante invasive. La terra scavata sarà riutilizzata sul posto, senza trasporti esterni. Questo intervento aiuterà il recupero della biodiversità locale con habitat favorevoli per specie come il martin pescatore e lo storione cobice, tenendo sotto controllo le piante infestanti e riconnettendo le lanche laterali con il fiume.

