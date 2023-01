Isola di Pasqua o Mauritius?

Sono i viaggi i protagonisti di due eventi in programma stasera. A Reggio dalle 20 il centro sociale Orologio di via Massenet ospita un’apericena con proiezioni multimediali dedicati all’Isola di Pasqua, tra miseri e leggende, con Aldo Lardizzone. Informazioni: tel. 328-1191455. E a Novellara al via la rassegna "Immagini dal mondo", stasera alle 21 al circolo ricreativo di via Veneto, con ospite Graziano Pederzoli che parla di Reunion e Mauritius, di Sarajevo e Mostar, di un viaggio in Provenza e "sotto il cielo d’Abruzzo". La rassegna prosegue ogni mercoledì sera fino al 22 febbraio, con vari ospiti a parlare di viaggi, storia e culture di varie zone del mondo: Spagna, Colombia, Andalusia, Lanzarote, ma anche Iran, fino ad arrivare ai luoghi più suggestivi dell’Italia, mostrando alcuni scorci di Liguria, Basilicata e Molise.