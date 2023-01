Isola ecologica chiusa? Tanti rifiuti abbandonati

La gestione dei rifiuti, a Correggio, appare sempre più problematica. Già l’attivazione della raccolta col sistema della "tariffa puntuale" non ha trovato unanimi consensi, con parte dei cittadini che ha iniziato a disfarsi di rifiuti indifferenziati dove capita, pur di non pagare le quote aggiuntive legate proprio al numero di passaggi per la raccolta da parte degli operatori ecologici. E non mancano neppure vere e proprie discariche abusive, che molti correggesi si sono ormai abituato a segnalare.

Come quella che nei giorni scorsi è "comparsa" proprio all’ingresso dell’isola ecologica di via Pio La Torre, a Correggio, dove qualcuno ha scaricato una notevole quantità di rottami e scarti, compresi pezzi di vecchi arredi in legno, carta, cartone, rifiuti in plastica, ferri da stiro e altri piccoli elettrodomestici fuori uso…

Il tutto a pochi metri dalla Ecostation, una struttura situata all’esterno dell’isola ecologica, che doveva risolvere il problema dell’abbandono di un certo tipo di rifiuti, ma che invece ha lasciato evidenti criticità in questo settore.

L’evidente deposito di scarti vari, abbandonato senza alcun criterio di differenziazione, si trova davanti all’isola ecologica da alcuni giorni e finora non sono state attivati interventi per il recupero e lo smaltimento di quei rifiuti.

Mentre continuano le segnalazioni per discariche alla prima periferia correggese, fino al caso dei rifiuti in via Sinistra Tresinaro, con una "discarica" ben nota da tempo.