"Isola ecologica, grave disservizio. I cittadini tornano a casa coi rifiuti"

Un presunto cambiamento nel regolamento sta provocando parecchi disagi ai cittadini che portano rifiuti ingombranti all’isola ecologica a Cadelbosco Sopra. Lo ha segnalato durante l’ultima seduta del consiglio comunale il capogruppo di "Cadelbosco per tutti", Marino Zani, candidato sindaco alle prossime elezioni. "Ci sono cittadini che riferiscono – dice Zani – di essere stati costretti a riportarsi a casa i loro oggetti di scarti in quanto sarebbe cambiato il regolamento dell’isola ecologica. Prima sembrava che la responsabilità fosse attribuibile ad un cambio di personale interno, poi siamo venuti a conoscenza del fatto che il cambio di personale sembrerebbe essere avvenuto a livello dirigenziale di Iren, ma senza la comunicazione agli uffici comunali delle modifiche della gestione del servizio. Questa mancata comunicazione ha creato un grave disservizio e, ancora una volta, ci troviamo a dover sollecitare l’azione dell’amministrazione comunale, che ci sembra essere stata colta di sorpresa. Seguiremo il tema con attenzione e invitiamo la cittadinanza a segnalare altre eventuali problematiche, qualora dovessero verificarsi".

Proprio su questo argomento è stato organizzato un incontro pubblico di "Cadelbosco per tutti", in programma mercoledì 6 marzo alle 20.45 al campo sportivo di via Quarti a Cadelbosco Sotto. "Sarà un ulteriore bel momento di condivisione, in vista della stesura del nostro programma elettorale", ha aggiunto il consigliere Zani.