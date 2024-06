Isolato sotto assedio. Scatta l’esposto in Procura: "Viviamo nel terrore"

"Ci si sente assediati in casa propria". Di nuovo i cittadini che abitano e lavorano in centro storico tornano a lamentare il degrado intorno all’area dei Teatri, tra le piazze Martiri del 7 luglio e Vittoria, le vie Spallanzani e San Rocco. Lo fanno in un esposto che è stato depositato ieri in Procura, alla vigilia delle elezioni: i sette sottoscrittori hanno raccolto la firma di un’altra trentina di cittadini, denunciando "una mancanza di legalità e di sicurezza che si protrae da molto ed è notevolmente peggiorata negli ultimi mesi". Da qui invocano "la necessità e l’urgenza dell’intervento della pubblica autorità per condotte che riteniamo contrarie alla legge". Si inizia con le lotte tra fazioni di nazionalità diverse: "Le due piazze, le vie adiacenti e il parco del Popolo sono da anni zone di spaccio e di abuso di sostanze e di alcol, di giorno e di notte. Da qualche mese, peraltro, gruppi di soggetti con atteggiamenti sospetti da Santa Croce hanno trasferito le proprie attività in centro storico, una proprio all’Isolato San Rocco. Sono gruppi che sappiamo essere pericolosi, appartenenti a due etnie diverse, le stesse alleate tra loro per spaccio, furti e altri gravi fatti. Hanno spodestato altri gruppi che gestivano la zona e ancora adesso si verificano frequenti risse per il predominio dell’area, in particolare nella distesa o nei pressi del Gran Caffè Cavour, l’ultima della quale avvenuta il 5 maggio". I cittadini chiedono "controlli specifici per arginare e prevenire i rischi che corrono giorno e notte residenti, commercianti e professionisti che vivono la zona", nonché "il ripristino della vigilanza dinamica dedicata", attivata in febbraio "e soppressa dopo appena un mese – lamentano – nonostante i buoni risultati raggiunti". Denunciano "un notevole aumento dello spaccio alla luce del sole", di "sempre più frequenti furti nei garage e per strada", poi di "risse tra giovani ubriachi o alterati da sostanze". Descrivono un clima di timore diffuso: "Da tempo le commesse dei negozi stanno chiuse dentro per la paura, le donne non rientrano a casa e non vanno più a teatro da sole e si è in apprensione a rientrare la sera o a parcheggiare all’Aci o in Caserma Zucchi". E ancora, il disturbo della quiete: "Specie in estate, di notte, i residenti lamentano di non riuscire a dormire per urla, schiamazzi e musica ad alto volume anche fino alle 4 del mattino", parlando poi di rifiuti abbandonati. Lanciano l’allarme sui giovani: "Negli ultimi mesi sono aumentati i gruppi di adolescenti che assumono alcol e droga, fanno schiamazzi fino a tardi e che sono stati sorpresi a rubare nel garage sotto piazza Vittoria e nel parcheggio Aci". Nel parco del Popolo, "ragazzi sulle panchine usano stupefacenti e bevono vicino ai bambini che giocano, lasciando per terra siringhe, bottiglie rotte e immondizia". A proposito delle due scuole di via Filippo Re, parlano di "ragazzine importunate per strada", per le quali "molti genitori sono preoccupati". Rimarcano che "vigili e polizia, se chiamati, quando riescono, intervengono con grande professionalità, ma il giorno dopo si ricomincia da capo". Chiedendo "vigilanza dinamica dedicata e controlli", segnalano l’addio di molti commercianti e residenti: "L’intera area rischia di cadere in mano a gruppi che gestiscono attività illegali". Nell’esposto, depositato in Procura dall’avvocato Francesco Cupello, i cittadini chiedono infine "il pronto intervento delle forze dell’ordine e ogni altra iniziativa utile".