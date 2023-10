Ispettorato in sciopero: "Siamo in 25 a controllare 55mila aziende reggiane. Strumenti inadeguati"

Stavolta a scioperare sono gli ispettori del lavoro. "Combattiamo gli impieghi in nero e le situazioni che creano infortuni, ma siamo in 25 per 55mila aziende. Inoltre, abbiamo tre anni di indennità arretrate, non pagate dallo Stato". Questo il grido di protesta ieri mattina di ispettori del lavoro e sindacati di categoria davanti alla Prefettura dove si è tenuto un summit proprio sulla sicurezza sul lavoro. "C’è chi dice parla di sicurezza e poi, spente le telecamere, saluta e se ne va...", tuonano denunciando carenze di personale e mezzi per combattere la piaga degli infortuni e delle morti bianche, attraverso la prevenzione.

I dissidenti snocciolano numeri preoccupanti: "Di fronte a 55mila aziende a Reggio e provincia e un 2023 da 5.868 infortuni sul lavoro in sette mesi, lo Stato si schiera con 25 ispettori del lavoro, sei dei quali ancora in fase di formazione". E poi ancora, illustrano funzionamento e alcune crepe del sistema: "L’ispettorato del lavoro è composto da due ordini di professionisti: quelli che fanno funzionare la macchina amministrativa con l’ufficio legale, i servizi ai cittadini per le pratiche sulle dimissioni, le maternità, l’autorizzazione al lavoro minorile e molto altro. E poi ci sono gli ispettori che vanno in prima linea sui cantieri e nelle aziende. Figure con responsabilità enormi di polizia giudiziaria. Amministrativi e ispettori lavorano in condizioni tali che la notizia della rivoluzione digitale sembra non pervenuta. Siamo fermi agli anni ‘80, l’accesso ad alcune banche dati è ancora proibitivo. Ad esempio, ci sono casi in cui dobbiamo chiedere alle aziende informazioni delle quali dovremmo poter disporre in autonomia. Dotazioni informatiche? Poche e inadeguate. Utilizziamo auto, telefoni e perfino lo Spid privato, perché lo Stato non fornisce strumenti adeguati. È pure partita una lettera alla premier Giorgia Meloni, ma pare siamo lavoratori di serie B...".

Infine la questione degli arretrati. "Sono tre anni che non ci vengono pagati. Anche per questo siamo sotto organico, chi vince i concorsi preferisce andare in altri settori", raccontano. "È dal 2020 che il personale dell’ispettorato del lavoro aspetta il pagamento di una delle voci che compongono lo stipendio – puntualizza Franco Quercia, ispettore del lavoro da vent’anni in servizio a Reggio e delegato sindacale rsu di Fp Cisl – Si chiama indennità di amministrazione ed è stata versata a tutti i dipendenti dei vari ministeri. A chi protegge il lavoro, invece, nulla. Ma la nostra non è una protesta solo per questioni economiche. Scioperiamo per chiedere di poter fare ancora di più per proteggere la comunità. in un Paese moderno il lavoro sicuro e di qualità dovrebbe essere al centro".