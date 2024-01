Ispettrice assolta: l’Unione le deve 124mila euro

Ammonta a quasi 140mila euro la somma che l’Unione Val d’Enza deve complessivamente sborsare a seguito dell’assoluzione di un’ispettrice di Polizia locale che nell’aprile 2019 era stata sospesa dal servizio e poi licenziata a seguito dell’inchiesta sul Corpo. Indagine che aveva portato al rinvio a giudizio dell’ex comandante Cristina Caggiati, dell’ex vicecomandante Tito Fabbiani e dell’ispettrice Annalisa Pallai, compagna del Fabbiani. Al termine del processo di primo grado, il 17 giugno 2022 le due donne erano state assolte mentre per Fabbiani erano cadute le accuse più gravi, ed era stato condannato per il solo reato di "abuso di mezzi di correzione e disciplina" a un anno e 2 mesi. Se per il vicecomandante la sentenza era poi stata impugnata sia dalla difesa che dal pubblico ministero, le due donne erano state completamente scagionate. In parallelo avevano portato avanti due cause davanti al Giudice del Lavoro, che ne aveva stabilito il reintegro ma anche il pagamento degli stipendi e dei contributi arretrati. Nel caso di Pallai, assistita dagli avvocati Marco Ferri e Massimo Lanotte, il 9 marzo 2023 il Tribunale del lavoro ha stabilito che le si debbano versare come indennità 24 mensilità, oltre che si debba procedere al reintegro come dipendente dell’Unione con le stesse funzioni che aveva prima del suo licenziamento. Anche la ex comandante è stata reintegrata, ma con differenti mansioni. La decisione che allora l’Unione prese fu legata soprattutto alla gravità delle accuse mosse ai tre. A seguito di un esposto anonimo alla Procura del novembre 2017, al Norm della compagnia carabinieri di Castelnovo e all’unità di polizia giudiziaria della Municipale di Reggio avevano a lungo indagato su cosa stesse accadendo nel Comando della Val d’Enza. Sulla base della notevole mole di indizi e testimonianze raccolte, i tre vennero indagati a vario titolo per i reati di concussione, abuso d’ufficio, peculato, omessa denuncia, truffa aggravata ai danni dello stato e "mobbing". Accuse tutte cadute. Il Consiglio dell’Unione Val d’Enza, nell’ultima seduta del 2023, ha dovuto prendere atto del debito fuori bilancio intervenuto verso fine anno con i conteggi rispetto agli arretrati di Pallai e, pescando risorse dal fondo appositamente costituito nel 2022 per far fronte ad eventuali soccombenze in giudizio, ha dovuto liquidare l’ispettrice. "Andiamo a riconoscere la legittimità di un debito fuori bilancio – ha spiegato Francesca Bedogni, assessore alle Finanze dell’Unione – ovvero la ricostruzione stipendiale e contributiva di una agente. A luglio avevamo già riconosciuto a lei un rimborso di spese legali, come disposto dal giudice, per 15mila euro. La ricostruzione della parte retributiva e contributiva ha portato a un totale lordo di circa 123.840 euro. Una parte la liquideremo agli enti di previdenza, perché c’è tutta la parte contributiva".