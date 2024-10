Ispezione del Nas di Parma. Sequestri e denunce in uno studio dentistico

Nuovo controllo, con denuncia alla magistratura, ad opera dei carabinieri del Nas di Parma in territorio reggiano, con l’accertamento che ha portato alla segnalazione di un odontotecnico e di un odontoiatra per concorso nei reati di esercizio abusivo di una professione e avvio di attività sanitaria priva di autorizzazione al funzionamento. I controlli. Nel corso di una recente ispezione igienico-sanitaria svolta in uno studio odontoiatrico reggiano, l’odontotecnico sarebbe stato sorpreso mentre stava esercitando abusivamente la professione sanitaria di odontoiatra, eseguendo materialmente pratiche riservate proprio alla professione odontoiatrica, pur se alla presenza dell’odontoiatra.

Una situazione che già in passato, sempre in simili accertamenti, aveva portato all’apertura di fascicoli di indagine a carico di professionisti di questo settore. Ma non è tutto. Dai controlli dei carabinieri del Nas di Parma è emersa pure qualche presunta irregolarità dal punto di vista burocratico e documentale. Risulta infatti che i due indagati avrebbero avviato e mantenuto in esercizio l’attività sanitaria odontoiatrica all’interno dei locali attrezzati come studio dentistico, in assenza però della prevista autorizzazione all’esercizio.

I militari del Nas hanno proceduto al sequestro preventivo delle attrezzature e dei locali in cui è stata svolta l’attività di studio odontoiatrico. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività del Nas svolte con l’obiettivo di contrastare l’abusivismo sanitario e a garantire la tutela della salute pubblica.