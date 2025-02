Istituti sempre più vuoti: "Pesa il calo demografico, la programmazione va rivista"

Nono anno consecutivo di calo per la popolazione scolastica reggiana, scesa lo scorso settembre a 76.845 unità: 558 in meno rispetto all’anno precedente. Una flessione che continua a essere più marcata alle elementari (-2,5%) rispetto a scuole dell’infanzia (-0,8%) e medie (-1,7%) e che non è compensata dall’aumento di iscritti alle superiori (+1%) e di richieste accolte dai nidi 0-3 anni (+131 bambini: dato non certamente dovuto a un aumento delle nascite ma al numero crescente delle famiglie che iscrivono i figli al nido, le cui rette sono calmierate). Gli iscritti alle scuole non statali, che rappresentano il 20,1% dell’intera popolazione scolastica, risultano essere 15.437 (+264). Consistente la percentuale nel segmento prescolare 0-6 anni (ben l’83%), marginale quella nelle secondarie dove però aumentano gli iscritti (+52 alle medie, addirittura +105 alle superiori paritarie, che ora contano su 702 studenti). A continuare a crescere è l’utilizzo del tempo pieno alle elementari, una scelta compiuta quest’anno da ben 9.191 alunni, pari al 43,9% degli iscritti alla scuola primaria (il 10% in più rispetto a dieci anni fa).

È quanto emerge dall’ultimo numero dell’Annuario della Scuola reggiana - la pubblicazione curata da Luciano Bonacini e da Rainer Girardi per la Provincia in collaborazione con l’Ufficio scolastico (ex Provveditorato agli studi) - che contiene tutti i dati e le statistiche delle scuole reggiane di ogni ordine e grado. L’Annuario 2024-25 – utilissimo strumento per gli operatori, giunto alla 31ª edizione – è stato presentato dai curatori insieme al presidente e alla vicepresidente con delega all’Istruzione della Provincia di Reggio, Giorgio Zanni e Francesca Bedogni, e alla dirigente tecnica dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, Chiara Brescianini.

"L’Annuario rappresenta uno strumento fondamentale per la programmazione scolastica offrendoci la possibilità di costruire la scuola del futuro - ha detto il presidente Giorgio Zanni. – Nell’attesa che le Province ottengano di nuovo la dignità politica ed economico-finanziaria che meritano, continuano però a svolgere un ruolo centrale nella programmazione di area vasta che, per quanto riguarda in particolare le scuole superiori. Che non significa soltanto preoccuparsi degli immobili, ma anche di quello e di come si studia dentro le oltre 60 sedi scolastiche che gestiamo".

Proprio al calo demografico è stato dedicato il focus di quest’anno dell’Annuario. "In Italia i nuovi nati diminuiscono da quindici anni ed in provincia di Reggio il calo delle nascite è stato ancora più marcato che nel resto d’Italia: -38,9% a fronte di un -32,2% dell’Emilia-Romagna e di un -34,2% a livello nazionale": ha spiegato la vicepresidente della Provincia Francesca Bedogni, annunciando una prossimo momento pubblico di riflessione e confronto su questo tema, che inevitabilmente si riflette, nel medio periodo, sulla popolazione scolastica e di cui la programmazione dovrà tenere conto negli anni a venire.

"Non è nemmeno corretto dire che nel Reggiano le donne non facciano figli per la scarsità di servizi educativi e scolastici, perché oltre alla qualità di un sistema apprezzato in tutto il mondo, grazie anche a Fism e privati abbiamo una copertura nella fascia 0-3 anni del 41,8% contro il 30% nazionale e addirittura del 93% nelle scuole dell’infanzia contro l’88,2% nazionale – ha aggiunto Bedogni - Né si può pensare che, con meno bambini e dunque meno alunni, si possano risparmiare risorse, perché l’aumento enorme di complessità richiede ancora più investimenti per sostenere i bambini fragili, non necessariamente con disabilità".

Chiara Brescianini ha a sua volta sottolineato: "Formazione continua del personale, orientamento e inclusione le tre parole chiave su cui dobbiamo incentrare il nostro lavoro, tenendo presente che la scuola è forse rimasto l’unico luogo dove bambini e ragazzi si raggruppano".

Per quanto riguarda la scuola secondaria di II grado statale e paritaria, nel 2024/25 gli iscritti alle prime classi nell’area liceale sono il 36,9% (-0,5%), segue l’area tecnica, che si attesta al 36,2% (-0,5%), infine quella professionale, i cui iscritti sono il 26,9% (+1). Sono 244 gli iscritti ai 7 corsi ITS Academy, 17 in più dell’anno precedente, mentre per quanto riguarda l’Università di Modena e Reggio si è registrato un calo di iscritti del 4% (anno accademico 2023/24), che ancora una volta non ha riguardato il corso di Medicina e Chirurgia. Gli studenti stranieri sono 12.004, 44 in più dello scorso anno. Anche la presenza di alunni con disabilità nelle scuole statali reggiane si conferma rilevante (3.097, il 5% sul totale, +0,6 rispetto alla percentuale regionale e +0,3 rispetto a quello nazionale.