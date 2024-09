Istituto Don Dossetti, Mallìa nuovo preside

Tante le novità che caratterizzano l’inizio dell’anno scolastico per i ragazzi delle elementari e delle medie: dalla nuova dirigenza dell’Istituto comprensivo don Dossetti alla mensa per le classi a tempo pieno, dalla viabilità attorno al plesso De Amicis fino ai cantieri della Cremeria. L’assessora Martina Zecchetti e la sindaca Francesca Bedogni hanno salutato gli studenti e presentato il nuovo preside, che subentra alla reggente Elena Ferrari: il professor Gaetano Mallìa, per diversi anni docente all’Istituto Galvani-Iodi, poi al Convitto nazionale "Corso" di Correggio quindi dirigente scolastico fino allo scorso anno in Piemonte. "Sono veramente orgoglioso di entrare a far parte di questa prestigiosa comunità – ha detto Mallìa, ringraziando per l’accoglienza calorosa –. Il mio arrivo a Cavriago non è stato casuale, ma il risultato di una scelta ponderata e profondamente sentita. Sono convinto che l’Istituto e il territorio dispongano di tutte le risorse necessarie per affrontare con successo le sfide della società e per raggiungere insieme traguardi importanti. Ho scelto il Don Dossetti non solo per l’attenzione che la comunità riserva alla scuola, ma anche per l’elevata qualità umana e professionale del suo corpo docente. Sarà un anno speciale per tutti noi, durante il quale sarà fondamentale consolidare l’alleanza tra scuola, famiglia e territorio". La seconda novità riguarda il servizio mensa, non più in capo a Cir, ma fornito dall’eccellente cucina centralizzata comunale (Casa protetta), quella che prepara pasti per il nido, le scuole dell’infanzia e gli anziani. Queste giornate di pioggia sono il banco di prova delle modifiche che sono state introdotte - tra posti auto, segnaletica orizzontale, cartelli con sensi unici e divieti di sosta - del parcheggio della scuola elementare Rodari, sul retro del Csl Cremeria. Pare che il nuovo allestimento sia funzionale alle esigenze dei genitori e degli studenti del Csl. "Nei primi mesi del 2025 saranno completati anche gli arredi negli spazi comuni" del futuro parco, dice la sindaca, spiegando poi che il cantiere per la riqualificazione degli spazi ancora vuoti dell’ex complesso industriale prosegue ma "causerà ancora qualche disagio agli utenti del plesso Rodari almeno per questo anno scolastico". Si tratta di opere per 2 milioni e 450mila euro (in parte finanziate dalla Regione), che il cronoprogramma dell’appalto prevede siano completate nell’agosto 2025, restituendo a Cavriago un centro polifunzionale dedicato allo studio, alla cultura, all’aggregazione sociale e allo sport. Sarà anche ricostruita la vecchia ciminiera in mattoni, che si era dovuta in parte abbattere perché pericolante.

Francesca Chilloni