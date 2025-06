Istituto Vallisneri, terminato il cantiere di adeguamento sismico

Conclusi i lavori di miglioramento sismico del corpo aule della scuola secondaria di primo grado ‘Antonio Vallisneri’ di Arceto. Un’operazione da 750mila euro, finanziata con risorse del bilancio comunale. Il cantiere, avviato nell’estate 2023 e portato avanti senza interrompere l’attività didattica, ha dotato l’edificio di un nuovo esoscheletro metallico che rafforza la struttura originaria e ne migliora il comportamento in caso di terremoto.

"Questo intervento è un investimento concreto sulla sicurezza dei nostri ragazzi e sulla qualità del tempo che trascorrono a scuola – dice il sindaco Matteo Nasciuti –. La nuova struttura non solo protegge, ma contribuisce anche al benessere: crea ombra sulle pareti più esposte e migliora il comfort termico delle aule nei mesi più caldi". Il livello di sicurezza sismica dell’edificio, che risale alla fine degli anni Settanta, è così passato dal 27% all’80%, avvicinandosi agli standard richiesti per gli edifici di nuova costruzione. "Abbiamo scelto – sottolinea Nasciuti – di non accontentarci di una semplice messa a norma. Volevamo garantire sicurezza, qualità degli spazi, attenzione estetica e sostenibilità. Perché una scuola che sta bene è una scuola in cui si sta bene".

L’esoscheletro poggia su 46 pali di fondazione in cemento armato (profondi 15 metri) e ha un peso di circa 50 tonnellate. E’ stato progettato per integrarsi con il fabbricato esistente mantenendo liberi gli affacci, garantendo piena fruibilità degli spazi scolastici. Saranno installati pannelli traforati decorativi con motivi geometrici.

