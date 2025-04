Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia, ok al bilancio 2024

Il Consiglio comunale ha approvato ieri (con 18 voti favorevoli e sette contrari) il anche il bilancio consuntivo 2024 dell’Istituzione scuole e nidi dell’infanzia. Il 2024 si è chiuso con 38 milioni di euro di entrate, di cui 23 milioni trasferiti dal Comune, 4,9 milioni grazie ai versamenti delle rette scolastiche, cinque milioni da altri trasferimenti correnti (oltre tre milioni dallo stato, due milioni dalla Regione, 10mila euro dalla Provincia, 178mila euro dalla Fondazione Manodori e dall’Unione europea, 210mila euro da attività di Reggio Chidren). Le entrate in conto capitale segnano 503.000 euro. Dal Pnrr sono arrivati a Reggio contributi per 20 milioni, da dedicare a investimenti e servizi scolastici per bimbi e ragazzi compresi nella fascia zero-14 anni. Oltre otto milioni invece sono destinati alla fascia zero-sei anni e suddivisi in sei interventi di riqualificazione e la realizzazione del nuovo polo dell’infanzia al parco Ottavi. Il consuntivo 2024 si chiude con un avanzo di 1,6 milioni, che "sarà destinato al bilancio 2025 per la salvaguardia degli equilibri economici", segnala una nota comunale.