Istoreco, rinnovati gli organi di governo. Riconfermato Bertoldi

Istoreco ha rinnovato le sue cariche. Sabato al circolo Orologio si è tenuta l’assemblea 2024 dei soci dell’istituto per la Storia della Resistenza e della società contemporanea della provincia di Reggio. L’assemblea dei soci – composta sia da soci individuali che da delegati degli enti locali associati – ha scelto la continuità, confermando nei ruoli l’attuale presidente Arturo Bertoldi e l’attuale vicepresidente Giorgio Paterlini.

Il nuovo consiglio direttivo di Istoreco di 21 persone sarà formato da Mariangela Belloni, già tesoriera di Istoreco nello scorso mandato e la candidata più votata in assoluto dall’assemblea, Michele Bellelli, Arturo Bertoldi, Alessandra Fontanesi, Andrea Franzoni, Gianluca Grassi, Giovanni Guidotti, Dumas Iori, Lorenzo Manera, Mirco Marmiroli, Giorgio Paterlini, Ilenia Rocchi, Vera Romiti, Viviana Saccani, Cristian Sesena, Paola Sesti, Pier Paolo Tacoli e Simone Terzi. A questi 18 si aggiunge la grande novità dei tre consiglieri proposti dagli enti locali. Dopo le modifiche allo statuto rese necessarie dalla riforma del Terzo Settore, e in particolare dal nuovo Codice del Terzo Settore, non è più possibile per gli enti locali e per altre realtà avere una rappresentanza ’automatica’ nel consiglio direttivo dell’istituto. Visto però lo stretto rapporto che da sempre lega Istoreco al territorio e agli enti reggiani, il nuovo Statuto garantisce la presenza di tre consiglieri proposti dagli enti locali. I tre delegati, approvati dall’Assemblea, sono Jefte Manzotti, Elena Melegari e Elio Ivo Sassi, a disposizione come eventuale surroga rimane Gianluca Paoli.

Il nuovo Collegio dei Garanti sarà interamente al femminile, composto da Chiara Casotti, Stefania Cigarini e Elena Montorsi. Infine, come componente dell’Organo di Controllo è stato confermato Loris Antonio Farri; il supplente è Daniele Bonini.